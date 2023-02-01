世界羽聯BWF超級300系列泰國羽球大師賽，寶島好手們全力出擊，1日女單白馭珀、男單林俊易及混雙邱相榤／林筱閔都告捷，其中邱相榤／林筱閔更擊退新加坡籍大會第7種子。

白馭珀今年度賽季開打以來連拚4站，身體也出現感冒症狀，不過場上還是努力拚搏，1日在泰國羽球大師賽女單32強，21比16、13比21、21比16力克日本選手川上紗惠奈，贏得雙方生涯在BWF賽事首次交手的勝利。

左手持拍的林俊易，目前世界排名第32，在台灣男單選手中僅次第5周天成、第24王子維，是寶島第3男單，在泰國大師賽男單32強賽於決勝第3局克服4分落後劣勢，最終15比21、21比18、21比19逆轉勝中國大陸翁泓陽。

年僅20歲的男子羽球選手邱相榤，是寶島雙打選手新星，前一天才在男雙與隊友楊明哲晉級16強，隔天再和學姐林筱閔搭擋混雙，21比12、18比21、21比19力退新加坡夫妻檔也是大會種子組合許永凱／陳薇涵，邱相榤生涯首次在單站超級系列賽於男雙、混雙同時收下勝利。