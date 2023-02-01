聯準會（Fed）周二召開例會，市場屏息以待最新決策，特別是後續的貨幣政策動向。由於投資人樂觀預期升息循環即將到頭，美股周二全面拉出長紅，道瓊工業指數勁揚1.1％，標普500與那斯達克指數分別飆升1.5％與1.7％。

根據道瓊商情數據顯示，道指1月份總計上漲2.8％，標指則是大漲6.2％，為2019年以來開年最佳表現，科技股雲集的那指更是上演噴出行情，全月飆漲10.7％，創2001年1月（12.2％）以來同月最大漲幅紀錄。

Qontigo全球應用研究部門主管布朗（Melissa Brown）表示，「市場已反應Fed本次例會將會升1碼，甚至還包含今年下半年可能降息的預期，所以若Fed官員暗示排除降息的可能，對美股將是利空。」

根據利率期貨盤顯示，當聯邦基金利率升到4.75％到5％的區間後，Fed在年中暫緩升息的機率有54％。

美國周二公布去年第四季雇用成本指數上揚1％，低於市場預期，2022年全年上漲5.1％，略高於2021年的5％。此外，標普凱斯席勒房價指數去年11月再度下跌，連續第五個月下滑。

外匯交易商安達（Oanda）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）指出，「美股上漲的主要原因包括部份企業財報表現強勁、經濟指標指向通膨持續降溫與華爾街對於Fed本周例會不排除是此波升息循環最後一升的預期。」

值得注意的是，儘管那指今年開年大噴出，恐怕也是壞兆頭，那指2001年開年狂飆12.2％，但隨著網路泡沫破滅，行情隨即反轉大崩壞，該年2月到年底總共暴跌29.7％。