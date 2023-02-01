國立中興大學配合中彰投分屬，開辦大數據系統開發－全端工程師養成班。（中彰投分署提供）

因應全球能源短缺，能源轉型成為全世界的重大議題，勞動力發展署中彰投分署推動「產業新尖兵計畫」，結合中部地區大專院校及財團法人等，除開辦5大領域專業課程，今年還特別開設綠能科技等課程，盼培養專業人才，年滿15歲至29歲、符合資格者都可免費參訓。

勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞表示，有感於能源轉型的重要性，為達成減碳目標並推動能源轉型，綠能科技產業的提升，已是未來的重大趨勢；今年產業新尖兵計畫因應全球趨勢，特別開設多達6門綠能科技的相關課程，並邀請低碳循環和企業ESG專業講師授課。

畢業於明道大學數位設計系的趙姓同學原本在私人科技公司擔任程式設計師，她因覺得自己對資訊領域的專業仍不足，參加中興大學開辦的「產業新尖兵試辦計畫－大數據系統開發全端工程師養成班」，結訓後轉職到資訊公司擔任UI／UX設計師，蛻變為具UI設計資料庫管理能力的多方位人才。

趙同學說，產業新尖兵課程內容紮實、師資專業，且訓練費用都由政府補助，每月還可領取學習獎勵金，幫助很大，特別鼓勵為職涯迷惘的青年，可參加此課程，儲備就業能力。

中彰投分署指出，「產業新尖兵計畫」由政府提供最高10萬元訓練費用補助，課程除幫助青年累積專業技能，還包含就業媒合課程，提高學員就業機會，每月並可領取8千元學習獎勵金，最高可領9萬6千元，讓學員安心學習。