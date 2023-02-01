47歲香港男星陳曉東出道28年，因一首《心有獨鍾》的好男人形象走紅，2014年他宣布與小14歲的前護士台灣女友王妤嫻結婚，婚後育有2個寶貝女兒，生活幸福美滿。常在IG分享生活的他，最新一篇文寫道：「匆匆私人來台看個老朋友」，並附上現身台北西門町徒步區的影片，一身休閒打扮的他，從外觀上就像個年輕人，掀起外界關注。

陳曉東上月31日在IG上傳一支影片曝光近況，他穿上棕色帽T搭配牛仔褲，揹了一個時尚黑色包包，正低頭看著手機地圖找路，終於他抵達目的地，這才得知身為老饕客的他是到知名滷味店享受美食，那時已將近6點，店家門前排滿人潮，他為此行留下紀錄拍照，即使戴著墨鏡和印有兔子的口罩，一雙笑眼藏不住內心喜悅，離鏡頭超近的拍攝方式，也凸顯出毫無瑕疵的皮膚和凍齡顏值，堪比20歲出頭的小鮮肉。

陳曉東近日一支影片凸顯出零瑕疵的凍齡外貌。(圖/陳曉東 IG)

然而，事實上，近來主要在大陸發展的他，多年來卻身陷整型疑雲，2019年在大陸社群PO出俯拍角度的自拍照，被不少網友指出，臉部肌肉僵硬，下巴明顯突出，像極了《遊戲王》中蛇精臉的動漫人物「城之內」，引起廣泛回響，導致不少人懷疑他曾「進廠維修」，但陳曉東懶得理會外界流言，照常在社群分享生活，展現自信陽光的生活態度。