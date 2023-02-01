新北市一名網友在路邊發現一輛車違停在人行道上，拍照檢舉後收到警方回覆「違規態樣不明確」不開罰，讓他超納悶；其他網友則認為原PO檢舉事項為「行駛人行道」，但照片無法看出行駛狀態，應直接報警，由員警現場舉發開單；警方也回應，道交條例修正後，車輛違停人行道已不屬民眾拍照檢舉事項。

該網友在PTT發文，他日前在新北市某處街頭發現一輛轎車停在人行道上，擋住行人行走，他於是拍下照片向警方檢舉，沒想到後來他收到警局的回信稱「事實欠缺具體明確」，信件內容寫違規事實為駕車行駛人行道，但處理情形卻是「違規態樣不明確」，讓他相當納悶。

其他網友則點出關鍵，因為原PO用錯法條檢舉，原PO檢舉稱駕車「行駛」人行道，但照片無法證實車輛為行駛狀態，網友建議原PO應該直接報警，請員警到現場開單；中和分局則回應，民眾檢舉「駕車行駛人行道」需檢附動態影像證明，由於該民眾僅檢附照片，因此違規要件事實未明確。

其他網友也留言「會不會是違規事實那邊要調整，比如如違規停車」、「人行道違停不能檢舉，你檢舉的是『行駛』當然不會過」；此外，警方補充，交通部已修正條例，車輛違停人行道已不屬於民眾可拍照檢舉事項，若有妨礙交通狀況應直接撥打110報案，由員警舉發。