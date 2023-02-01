桃園燈會今晚開幕，現場湧入超過6千人。（蔡明亘攝）

民眾搶拍「GoFlyKite」無線風箏夜光劇場。（蔡明亘攝）

2023桃園燈會「漫遊富岡、光之饗宴」今晚在楊梅富岡熱鬧開幕，桃園市長張善政出席開幕式表示，晚間7時左右現場已湧入超過6000人，今年規畫4大特色燈區，特別結合富岡小鎮客家文化，同時也替今年夏季即將在桃園登場的世界客家博覽會暖身，今年可說是客家味在桃園特別濃厚的一年。

桃園市長張善政逛桃園燈會特色燈區。（蔡明亘攝）

張善政今晚出席桃園燈會開幕儀式，手舉「魔法棒」召喚出新加坡「GoFlyKite」無線風箏團隊，為主燈秀暖場，先以祥龍與蝶翼造型、發光尾翼長7公尺的無線風箏，在主燈「FUTU未來兔」周邊盤旋、翻轉與懸停，後搭配擁有震撼燈光特效的主燈秀，將開幕式推向高潮，許多民眾紛紛拿起手機搶拍。

張善政表示，今晚活動現場經統計已超過6000人，這次燈會場地挑選在相當有客家文化的富岡舉辦，是座純樸可愛的小城，燈會在富岡火車站周邊街道與伯公岡公園、富岡運動公園及民生池埤塘等，設有4大特色燈區供民眾觀賞，一連12天點亮富岡，且天天都有精彩表演，邀民眾一同來富岡賞燈。

桃園市長張善政與熱情民眾合影。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政狂按快門，笑說要將燈會的美拍給遠在美國的兒子看。（蔡明亘攝）

張善政提到，今年夏季桃園將舉辦世界客家博覽會，從富有客家風味的燈會開始到世客博，客家風味愈來愈濃、欣賞不完，燈會不僅為世客博暖身，他也喊話，會在今年世客博將桃園、台灣甚至國際的客家味都展現出來。開幕儀式後，張善政也逛起燈會，頻頻打開手機相機，笑說要將燈會的特色燈組，捕捉給遠在美國的兒子看。