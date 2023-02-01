曾愷玹身兼多職，笑說要成為管理大師。（嬰兒與母親雜誌提供）

曾愷玹2013年與大15歲老公陳冠宇閃婚，隔年生下女兒Janice，將重心轉移到家庭，直到近幾年才漸漸重返螢幕，並開始經營藝術選品店。她在《嬰兒與母親》透露孩子剛出生時，生活重心完全圍繞孩子，冷落了丈夫，她隨即意識到不能這麼「偏心」，應該要平等地愛家裡每一個人。因此夫妻倆保有獨處的世界，偶爾一起去旅行放風，將小孩託給長輩照顧；周末的時候，會和Janice一起享受親子時間，成婚多年，一直如此。

和所有平凡夫妻一樣，曾愷玹與陳冠宇的婚姻中也有爭執，但兩人都會理性地停止爭執，冷靜下來再好好溝通，「比較幸運的是他年長我很多歲，所以通常他會讓著我。」不僅如此，陳冠宇還會記住太太的喜好、全力支持她創業，讓曾愷玹感動不已。而彼此的互相付出與包容，也讓這段婚姻恆溫9年，創造幸福的家庭。

過了幾年全職媽媽的生活，如今Janice已經8歲，曾愷玹逐步投入自己熱愛的事情，2021年12月因緣際會下，在承載兒時回憶的大安區經營起藝術選品店「10680」，將自己喜愛的藝術帶入台灣的日常。

從女演員、全職媽媽到小型企業的經營者，每一件事對曾愷玹都是挑戰，對電腦一竅不通的她，從做表格、管理到行銷，從零開始學習，事前準備就花了半年時間。即使全職在家育兒，她也會研究食譜、種花、看書、做演員的日常功課，等待驗證成果的一天，她笑說：「基本上就是要成為時間管理大師。」