本屆棒球經典賽的美國隊眾星雲集，甚至還有餘裕把MVP等級外野手貝茲（Mookie Betts）調去守備二壘。總教練迪羅薩（Mark DeRosa）說：「他會告訴你，他其實是一個被派駐外野的二壘手，如果他想要守備二壘，我會照他的意願去做的。我肯定會讓他擔任幾局的二壘手，也許不是在生死交關的淘汰賽，除此之外他想必可以獲得機會。」

貝茲是右外野6屆金手套，他在大聯盟也有30場比賽守備二壘。原先貝茲所屬的道奇想要爭奪全壘打王賈吉（Aaron Judge），賈吉也是右外野手，因此備案就是把貝茲調往二壘。

美國隊有紅襪「故事哥」史多瑞（Trevor Story）來守備二壘，但是史多瑞身上有傷，可能尋求洋基的麥尼爾（Jeff McNeil）代替。目前二壘仍是比較弱的一環，迪羅薩表示還想要一位全職的二壘手。

其餘內野位置都有大聯盟球星坐鎮，一壘有全壘打王阿隆索（Pete Alonso）、新科國聯MVP戈史密特（Paul Goldschmidt），三壘有10屆金手套艾瑞納多（Nolan Arenado），游擊則有名將崔伊騰納（Trea Turner），本壘後方還有「史上身價最高的捕手」瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。

美國隊這次的陣容可說非常豪華，隊長是「神鱒」卓奧特（Mike Trout），原本哈波（Bryce Harper）也有意願，可惜他受傷開刀而無法前來。