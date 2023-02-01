內閣改組，留任的交通部長王國材昨(1月31日)表示，已邀新竹市前副市長沈慧虹出任交通部參事，全面督導道安委員會中有關降低行人事故專案。媒體人張禹宣表示，沈慧虹督導「行人道安」品質，再看看新竹棒球場，讓他不禁瑟瑟發抖。

張禹宣1月31日在臉書粉專貼文表示，新竹市長高虹安手下敗將沈慧虹任交通部參事，督導「行人道安」品質。再看看新竹棒球場…他瑟瑟發抖。張禹宣並在底下留言區表示，「笑死，多一個地點埋廢土？」

有網友認為，「你別抖，該抖的是職棒球員；被迫在這種不安全的場地比賽！受傷了，還要被酸是假摔傷！」、「路人要聰明走路了，不然會被酸是『假摔傷』了」、「這點你就多操心了，本來台灣人行道路就很差，多了一個沈慧虹，人行道也好不到哪裡去」。

還有網友直言，「民進黨所有的敗將，全都是一群烏合之眾。一堆烏合之眾都去當高官…你想這個國家會好嗎？」