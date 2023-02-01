由於東北季風增強，明（2）日桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北台灣整天有涼意。氣象局表示，迎風面局部短暫雨區域，將從桃園以北及東半部逐漸擴大至中部以北及東半部，直到下周日（5日）才會減緩，不過下周四（9日）起東北季風再度增強。

氣象局指出，明天迎風面桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；溫度方面，各地早晚有涼意，低溫約14至18度，北台灣整天有涼意，高溫僅18至20度，東部高溫約21、22度，其他地區24至27度，高屏地區仍有局部高溫28、29度，中南部日夜溫差大。

氣象局預測未來降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，東北季風影響，周五（3日）桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，北台灣天氣較涼，其他地區早晚也有涼意；周六（4日）華南雲雨區東移，雨區擴大，除了北部及東半部地區有局部短暫雨外，中部地區亦有局部短暫雨，其他地區雲量增多；下周日東北季風減弱，降雨漸趨緩。

下周一至下周三（6日至8日）北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周四、下周五（9日、10日）東北季風再增強，下周六（11日）東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。