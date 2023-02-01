美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)表示，美國將會增加在韓國美軍基地部署戰機和轟炸機，同時加強與韓國軍隊的聯合訓練和演習規劃，以防衛日益增長的北韓核武威脅。

防衛新聞(Defense News)報導，奧斯汀目前正在韓國，與首爾的國防部人員一同舉行加強合作的會議，之後他與韓國國防部長李鍾燮聯合召開記者會，談到美國韓國將進一步擴大聯合軍事演習，其中包括實彈火力展示，更重要的是，協調將美國戰略武器部署到韓國。

北韓在去年(2022年)飛彈試射的次數達到歷史新高，而且飛彈的種類也相當多，從近程反艦飛彈，到上千公里的彈道飛彈，甚至有數次飛掠日本防空區域，這使得韓國感到相當不安，也對北韓的持續核勒索感到不耐煩。

因為日本也受到波及，因此韓國、美國也加強與日本的安全合作，過去幾個月，美、韓、日三國就曾經舉行聯合飛彈防禦和反潛作戰演習，就在北韓試射飛彈之後。

在韓國空域的美國空軍機隊，包括C-17戰略運輸機、 B-52H戰略轟炸機，與F-22戰術戰鬥機。(圖/美國空軍)

奧斯汀和李鍾燮在記者會上表示，雙邊都同意，美韓兩國去年恢復大規模軍事演習，包括11月分的美國戰略轟炸機的空中演習，有效地顯示遏制北韓侵略的綜合實力。

奧斯汀說：「我們將會部署第五代戰機，包括F-22 和 F-35，將來也會派出航艦打擊群探訪半島，會有更多此類防衛動作。」

隨著北韓具有量產核武器的能力，領導人金正恩的野心顯然比以往張狂，未來幾個月緊張局勢可能還會進一步升級。

在去年 12 月的一次北韓政治會議上，金正恩再次提到將核彈頭的數量以指數級增長，甚至指示開發可以打到美國本土遠程洲際飛彈。

專家表示，金正恩的動作，是強化版的核勒索，希望美國與韓國承認他們是個核武大國，以強勢的地位，逼迫韓國與美國改變談判的模式。北韓主張，美國應該離開談判桌，只有南韓是談判對象。

不過韓國總統尹錫悅不隨著北韓的條件，反而同意韓國與美國、日本加強聯合防禦。

去年 12 月，日本徹底打破了二戰後的自衛原則，新的國家安全戰略是加強攻擊型武器，外購或是自製長程巡弋飛彈，以應對來自北韓、中國大陸與俄羅斯的威脅。