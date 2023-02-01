中華職棒2017年在台灣舉行的亞洲冬季棒球聯盟比賽，邀請國中少女江宛庭開球，結果少女把球丟到二壘鬧了烏龍，網友因她的詼諧反應送上「二壘妹」的稱號，長大後江宛庭登上綜藝節目透露自己想加入啦啦隊，吳宗憲立刻出手幫助，去年12月通過初試，準備進行二試，不料江宛庭拍了一部點評其他樂天女孩徵選者的影片，該舉動被網友狂罵，更因此慘遭取消二試資格。

前陣子江宛庭登《綜藝大熱門》表示想進啦啦隊，主持人吳宗憲說願意幫忙牽線，事後也真的做到，江宛庭通過初試後，在個人YouTube頻道拍片點評參加徵選的參賽者，影片中她直呼看了很多徵選者的影片，「我覺得還是差了那麼一點點東西」，提到自己參加啦啦隊徵選有4次了，算是有些經驗的。

影片中她點出參賽者笑容不夠、笑容要多加強、特效很奇怪、畫質很爛、構圖差，其中一位參賽者戴著口罩跳舞，影片中還有在餐廳打工的甩麵片段，讓江宛庭拍桌直呼：「不要再戴著口罩去甄選任何東西了，也不要發一些無關緊要的才藝好嗎？發這個甩麵是什麼東西啊？」該影片曝光後立刻被網友罵翻。

江宛庭點評其他徵選者。（圖／江宛庭是二壘妹YouTube）

江宛庭直呼：「發這個甩麵是什麼東西啊？」。（圖／江宛庭是二壘妹YouTube）

樂天女孩官方負責人火速私訊江宛庭，取消她的複賽資格，在私訊中寫道「原本很開心邀請你來複賽，但妳昨天的影片引起許多人的反彈與不悅，公司這邊評估後，將取消你的複賽資格。公司能感受妳想加入樂天女孩在演藝圈發光發熱，但妳的一些言行舉止，其實都讓人對妳反感，日後要多加注意與人相處對話的收放。」

江宛庭向徵選者道歉。（圖／jtw_03317 Instagram）

江宛庭事後在社群平台道歉：「不應該在我的頻道評論徵選者的影片，就像沒有人有資格對任何人品頭論足，大家對於本人的建議，我一定會虛心接受。」同時向幫助過她的吳宗憲道歉，並一一點名感謝許多藝人、網紅朋友，並對他們感到非常抱歉。貼文發出後有網友點出她僅用徵選者們帶過，但藝人網紅的名字卻一一列舉不夠有誠意，江宛庭也火速加上徵選者名字道歉。