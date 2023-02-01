曾稱如果川普回鍋選總統，自己就不會參選的前美國駐聯合國大使尼基·海莉(Nikki Haley)似乎有了不同想法，預計15日將在她的家鄉查爾斯頓(Charleston)宣布是否會爭取共和黨總統候選人提名。

上週，海莉接受福斯新聞的採訪表示:「當你參選總統時有兩件事要想，第一，先觀察現況是否促使新的領導人，二是問自己『我可以成為那個領導人嗎?』。」根據美媒《政客》(POLITICO)指出，她的雙親皆是印度移民，向來被視為潛在總統候選人之一，起初在南卡羅來納州州長選舉中被看衰，爾後贏得該州時任州長第一夫人桑福德(Jenny Sanford)以及阿拉斯加州州長等人支持，2010年順利當選南卡史上第一位女州長。

6年的州長任期結束後，2016年，海莉被川普欽點為下一任美國駐聯合國常任代表，2年後，創辦一個政治非營利組織(Stand for America)發揚政策，後來又成立政治行動委員會支持獲認可的候選人。

消息人士透露，海莉將在本月15日公開她的競選計劃，而未來幾天會向支持者發出邀請函，宣布這一特別活動。他強調，「不過這種情況可能充滿變數」。

美國之音報導指出，川普於去年11月宣布復出，現年51歲的海莉有望成為繼前總統之後第二位主要總統候選人，挑戰她的前老闆。過去幾年來，她致力於為中國人權、香港抗爭發聲，以及連署呼籲抵制北京冬奧，而上述提到的Stand for America組織宗旨即是，視中國大陸為美國最大的外部威脅。