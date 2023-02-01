一名人妻稱生小孩後，她與丈夫已4年沒性生活，近日她突邀約對方，對方竟說要買「黃瓜」給她用，她當下心死懷疑對方外遇，崩潰喊「家庭主婦的悲哀，這樣家庭有什麼意義」，還說黃瓜使用完不洗「做涼拌小黃瓜給他吃」；其他網友笑「你也去外面找一個」、「戶政事務所還有上班」。

該女網友在臉書「匿名2公社」發文稱，自從家中孩子出生後，她與丈夫已整整4年沒有性生活，近日她突然心血來潮向丈夫提出邀約，沒想到丈夫卻意興闌珊，還要要買一根「黃瓜」讓她用，她當下聽玩心中相當不爽，稱「用完不洗就做成涼拌小黃瓜給他吃」，認為丈夫應該是已外遇。

該女網友長達4年沒有與丈夫享受魚水之歡，但丈夫卻稱要買黃瓜給她當情趣玩具，讓她直接懷疑對方已經外遇，甚至發文稱「家庭主婦的悲哀，這樣家庭有什麼意義」，貼文吸引近3百多則留言，其他網友留言說「戶政事務所還有上班」、「4年很誇張耶，你確定不是被利用傳宗接代嗎」。

也有網友留言稱「你也去外面找一個」、「以下開放報名」、「冒昧問一下，妳還沒生小孩跟產後身材有變嗎」、「我跟你相反，有小孩後，我老婆沒性趣，我卻快餓死，搞不懂是我快要出家，還是她快出家了」、「四年老公都沒有要過一次~那肯定是外面解決掉了」、「其實妳不要用匿名的，會有很多人報名」。