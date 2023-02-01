新天地（8940）餐飲集團旗下新品牌「樂葵法式鐵板燒」，台中首店去年11月開幕以來，每天滿座率皆達九成以上，農曆春節10天連假更是天天客滿，1月份單店營收突破500萬元，營收與獲利均遠高於預期！新天地乘勝追擊、預計今年再展兩家分店，其中，第三店預計插旗台北市，預料將為大台北高價鐵板燒市場投下震撼彈！

新天地表示，「樂葵法式鐵板燒」訴求只要千元價格，就能一次品嚐到北海道M級干貝、日本鰤魚、瀨戶內海播磨生蠔、南非活鮑、宜蘭櫻桃鴨胸、加勒比海龍蝦及Prime牛小排等七大夢幻食材，加上斥資3,000萬元打造百坪奢華用餐空間，全台首店開在新天地宴會館台中崇德店內，去年11月開幕旋即在鐵板燒業界引爆話題，營運以來更是一位難求，業績屢創新高，單店營收估可逾5,000萬元，成為新天地的「小金雞」。

近期食材及人力成本不斷飆漲，多數餐飲業者扛不住高漲的成本，紛紛調高定價，國內中高價位的兩大鐵板燒連鎖品牌，已陸續於去年底及今年初接連漲價，「樂葵法式鐵板燒」憑藉母集團新天地70多年宴會頂級食材採購經驗，每年進口食材高達上億元的採購優勢，緩和成本壓力，依然可維持每客1,380元的原價，在萬物皆漲時仍能讓顧客享受輕奢的小確幸。

「樂葵法式鐵板燒」菜色研發強調－鐵板烹鮮、法醬添魂，藉由法式經典醬汁巧妙變化，讓傳統鐵板燒增添更多元且豐富的味覺層次，演繹當代法式經典風味。即日起推出〈法式鴨胸佐苦甜巧克力橙汁醬〉，源自法式傳統名菜香煎橙汁鴨胸。嚴選飼養75天宜蘭櫻桃鴨，將鴨皮面逼出油脂呈金黃焦脆，再封肉煎至粉嫩7分熟，醬汁以58%苦甜巧克力為基底，可可堅果風味醇厚與蜜漬百里香柳橙，讓味覺層次更豐富。

新天地表示，〈火焰糖漬草莓奶酪干邑橙酒醬〉以新鮮草莓與丁香、肉桂蜜漬一晚後在鐵板上加熱，撒糖點火炙燒後淋上法國干邑橙酒，利用酒燒的過程將香氣融入草莓中，最後淋上小火慢熬的草莓醬汁，渾圓飽滿多汁的草莓酸甜與淡雅酒香疊加餘韻，搭配質地綿密口感cream cheese，口口都是幸福滋味。

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