國發會主委龔明鑫1日受訪時提到希望基本工資可以連年調整，王美花表示，很多人在關心低薪的問題，經濟部認為把產業做好、將有助於年輕人的薪水，至於基本工資的調整，勞動部有一個機制，可以參考國內經濟發展來調整，國去這幾年因為經濟發展得不錯、都有做出正向調整，接下來再看未來一年台灣經濟發展，如果仍是比較正向、對我們產業、基本工資調整也會有幫助。

王美花日前在經濟部新春團拜時提醒經濟部同仁留意「政治題」，對此，王美花也解釋，經濟部主要是負責產業與經濟發展，但考量到將面臨選舉，因此提醒同仁在產業與經濟議題上要盡量說明，但如果碰到政治的參雜，可能要比較注意一點。

王美花表示，中小企業一直都是經濟部非常在乎的重點，希望中小企業持續轉型升級，在新的一年也會有相關方案，「特別條例裡面也希望經濟果實可以加大力道對中小企業挹注」，但由於法案仍在立法院、尚未通過，其中相關的工作細項也正在討論，完備時將對外公布。

經濟部能源局與環團1日展開研商會議，王美花表示，依照規定，檢討用電大戶條款是需要啟動與外界的溝通，與環團的溝通是第一場座談，其中可以感受到環團對於範圍與大戶義務還有所期待，經濟部未來仍有其他場座談話，包括與產業界的溝通，將會聆聽產業過去兩年準備的情形，以及今年上半年的國際情勢，相信產業界也有產業意見，經濟部在蒐集各界意見之後，年底會提出檢討。

行政院院長陳建仁上任之後，新內閣團隊也正式啟動。王美花表示，在前院長蘇貞昌的領導之下，這幾年不斷跨部會合作、讓大家形成很好的默契，「是一個很好的文化的養成跟工作歷練」，然而新的院長有期許，要給國人更溫暖的照顧、要強化整個國家的韌性，在新的一年還有特別條例、產業條例的推動，留意國際情勢連動國內經濟發展，以及經濟部在立法院的待審法案，未來會讓施政更有感的方向努力來做。

至於國內連鎖餐飲業者接連喊漲，王美花認為，受到俄烏戰爭影響，國際糧食進口價格沒辦法大幅下降，這對餐飲業持續存在影響，經濟部也會密切留意產業調整的合理性。