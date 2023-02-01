基隆市前市長林右昌1月31日就任內政部長，日前有媒體將他比喻為電影《灌籃高手》裡的宮城良田，引發討論。而林右昌近日PO出「蹲地探嬤」圖，更發表千字文談經濟振興。媒體人張禹宣今(1日)在《新聞大白話》節目強調，林右昌抨擊經濟，他句句瞄準的應該是前行政院長蘇貞昌，抨擊蘇內閣的執政不力。但短短一年要如何改變新局？其實老狗玩不出新把戲，只好透過形塑的方式把自己造神化，繼續下去撐到年底而已。

「就像蹭魔獸蹭到翻車，他們做這樣的事，唯一就是會點燃大家的憤怒值而已。」張禹宣說，到底誰比較像宮城良田？應該是林智堅，只不過是包工程的「工程」，他是「工程回填」，像新竹棒球場跟很多工程的底下有很多廢棄物，說林智堅是「工程回填」，會比較適任一點。

張禹宣提到，蹲地這個問題，民進黨擺拍已經不是一天兩天，選舉期間他們還在酸台北市長蔣萬安的深蹲，奇怪的是，從那以後，民進黨政治人物不管是蔡英文、林智堅，還是林右昌，每個都要蹲下來，證明自己接地氣。但林右昌這篇千字文砲打的對象，其實蠻明確的。

「因為你要了解，林右昌是怎麼來到內政部長這個位子。」張禹宣指出，原本這個位子是希望給林佳龍，但林佳龍為什麼不接？因為林佳龍想要鄭文燦那個位子，想要副閣揆這個位子，但是都喬不攏，所以林佳龍最後索性去當總統府秘書長。因為鄭文燦比起林佳龍，更能調和鼎鼐，不管自家內部的雜音，或國民黨等異己去撫平，就他的桃園經驗來講，就是人人有糖吃，均分這樣的準則下，相信鄭文燦可以辦得到。

張禹宣強調，就像蘇貞昌還沒下台前，正國會、新潮流放出的一句話，「只要蘇貞昌一天在位子上，我們就不願意當他的下屬，就不願意接部會首長」。所以來看，林右昌抨擊經濟，但沒有談到內政問題，他句句瞄準的是誰？你可以說是王美花，但他背後真正對準的其實應該是蘇貞昌。他的意思是說，他今天接掌內政部長，但過去執政的政府，也就是蘇貞昌政府執政不力，甚至讓人民不夠滿意，所以才會導致這次2022大敗。

「他這個譴責的是誰？我認為他譴責的應該是蘇內閣啦！」張禹宣表示，林右昌該如何起手、改變新局？短短一年之間，非常困難，唯一能靠的就是所謂戰鬥內閣，透過形塑的方式把自己造神化，美其名、實則是老狗變不出新把戲，繼續下去撐到年底而已。