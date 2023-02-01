美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能於今年春季訪問台灣，許多人開始擔憂此舉恐讓台海再度升溫。對此，退役將軍、前立委帥化民今（1）日就表示，「麥卡錫就坐潛艇來吧，神不知鬼不覺就上來了，亦或是坐民航機，這個威脅性降低很多」，引發討論。

對於麥卡錫訪台恐讓台海升溫，帥化民今日在中天節目《頭條開講》中建議，「麥卡錫就坐潛艇來吧，神不知鬼不覺就上來了，這樣美國的護衛隊及中國大陸演習部隊不會有衝突，因為花蓮馬里亞納海溝很深，潛艦來也是神出鬼沒」，即便在麥卡錫露臉之後會引發討論，但帥化民強調，「今天這個鬥爭誰都在找台階下，解放軍哪可能跟美國幹一場呢？都只是要為了對自己的老百姓交代」。

帥化民指出，「中國大陸可以說，『你看偷偷摸摸不敢正大光明來，只敢坐潛艇』；而美國則可以說，『你那個什麼防禦？我愛來就來，你的演習算什麼？』這是大家都有個交代」。帥化民最後也坦言，「還有一個解套的辦法，就是美國看事態嚴重了，美國國防部說，最近軍務繁忙，請麥卡錫坐民航機，這個威脅性降低很多」。