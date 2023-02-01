行政院今年編列450億元撥補勞保基金，未料去年勞保基金虧損589億元，等同撥補不夠虧損，使勞保年改更是火燒眉毛。年金改革後可能會有繳多領少、溯及既往等措施，據勞保局統計，去年11月的勞保老年給付平均每人領取1萬8379元、較今年基本工資2萬6400元低了許多，一旦要改革勢必會引發勞工不滿，有專家建議，不只有改革勞保，也應一併討論設立主權基金及提高勞退提繳率適宜性。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，受到景氣下滑影響，勞保基金去年虧損589億，證明僅靠收益就不用年改為錯誤的想法，基金投資是有賺有賠，如果要有高獲利也要揹負高風險，代表社會各界應正視年金改革的議題。

孫友聯說，前總統馬英九曾在2013年提出勞保年金改革草案，沒想到過了10年後仍未修正，使勞保年改的複雜性逐年擴大，各界仍要面對及討論年金改革，並盡早啟動，一旦錯過時機將會面臨斷崖式的改革，他強調，目前不缺改革方案，「缺的是選擇的勇氣」。

「年金改革一定要改」，全國產業總工會秘書長戴國榮說，但不能只有繳多領少延後退等措施，如是否要仿效挪威成立主權基金、勞退條例制度化撥補等，年改時除了勞保費率、延長老年給付採計年間外，也可以討論勞工、雇主及政府勞工保險分擔比率，並一併溝通勞退條例的6％勞退提繳率下限，讓勞工的退休金不會巨幅減少，也提高國內企業接受度。

戴國榮提及，年金改革可能會溯及既往，應仿效公務人員設計如每月勞保給付低於一定數額者不會刪減等，避免讓弱勢長者更加弱勢，呼籲政府應盡速啟動勞資政三方對話，建立合理的年金制度。