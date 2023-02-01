反映景氣的首要指標持續糟糕！經濟部統計處今發布12月工業生產指數，年減7.93％，創近4年來最大跌幅。攸關庫存去化的「存貨率」，12月估計仍高過86％，遠比去年同月7成高。經濟部預估，今年第一、第二季有機會落底，意味工業生產得到Q2或Q3，才有機會轉正。

工業生產指數統計中93％是製造業，因此動向也反映整體製造業榮枯。12月工業生產指數較去年同月衰退7.93％，是自2019年3月年減9.52％後，時隔近4年來最大跌幅。也是從9月起連四黑，最終導致全年生產指數僅年增0.89％，可說是「驚險」保住成長紅字。

當時狀況是因2019年上半年全球景氣不好，這次則更嚴峻，經濟部統計處副處長黃偉傑說明，主要全球經濟受通膨及升息影響，終端需求疲軟，以及產業鏈持續去化庫存，讓廠商投資延緩影響，加上前一年基期又偏高。

六大製造業項目，僅「電腦、電子產品及光學製品業」微增0.3％，其餘五大類全數見黑負成長。以資訊電子產業來說，「電子零組件業」年減4.94％，但主要是受液晶面板出貨大跌拖累，積體電路產品有小成長。

傳統產業方面，「化學原材料業」、「基本金屬業」、「機械設備業」分別年減23％、22％、13％，「汽車零組件業」減1％最小。

統計處預估1月工業生產指數因農曆春節工作天數減少，加以通膨，升息、俄烏戰爭因素尚在，恐大跌超過2成。不過仍得看綜合2月份數字，扣除春節因素後會比較準確。

但工業出貨短期要恢復，仍看不到曙光，這是因為攸關廠商去庫存的「存貨率」（存貨值占銷貨值比率）數字還是非常高。根據經濟部統計，從7月起，製造業存貨率都在80％以上，今年11月高達86％，而去年12月僅70％，

黃偉傑表示，今年12月存貨率還沒發布，但初算製造業存貨率還是比11月高，但他特別提醒，製造業存貨率還高，主要是占比高的電子零組件庫存關係。其實細看各業別，像傳產的存貨率已較11月降下來，雖未回到去年同月水準，不過可看出各產業庫存消化速度不同，不能一概而論。

至於何時存貨率可以明顯調降？黃偉傑表示，依據科技廠商法說會，都指向庫存會在第一季第二季落底去化，而存貨率降低，到時產品生產量就可以回升，工業生產轉正要看那時。