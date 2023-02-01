邢菲撲向任嘉倫直球告白。（愛爾達電視提供）

邢菲與任嘉倫CP感十足。（愛爾達電視提供）

陸劇《烏鴉小姐與蜥蜴先生》由「眼」技男神任嘉倫和「甜寵劇專業戶」邢菲領銜主演，3日起於愛爾達影劇台全台首播。該劇不但寫下微博討論量狂破400萬的好成績，平台播放量也在開播48小時內就火速破億，超高人氣不容小覷。

素有「古裝男神」美名的任嘉倫首次挑戰現代甜寵劇，當被問到對「顧川」的初印象時，他直言：「第一次收到戲劇邀約時，一看到男主角『心跳加快、會放電』，馬上就放下劇本，因為那時候正在播《錦衣之下》，所有人都說我的眼睛會放電，所以我就在想這麼一個男的，心跳一加快他的眼睛就會放電，這是什麼樣的人，天天拋媚眼嗎？」所幸經過工作人員解釋和讀完劇本後，他才明白顧川是因為裝有機械心臟才導致身體會放電，也因這個特別的人設，讓他獲得「人間皮卡丘．顧川」的新封號。

女主角邢菲則因擁有百搭CP體質被稱為「甜寵劇專業戶」，聊到與任嘉倫合作的心得時，她笑著說：「嘉倫哥就是個大男孩，進組之前覺得他很高冷、很嚴肅，其實他像個大哥哥一樣，很暖。我覺得顧川很像『藏獒』，因為藏獒只認一個主人，對別人都會特別兇；至於我跟姜小寧最大的不同應該是運氣吧，我覺得自己比較幸運，但她可能把所有的運氣都用來遇到顧川了，所以反過來看的話，我就還是單身啊！」

《烏鴉小姐與蜥蜴先生》劇情描述「川」設計建築工作室老闆顧川（任嘉倫飾演）因車禍植入機械心臟後，心跳只要超過100就會「放電」，因緣際會下遇到擁有倒楣體質、卻不怕電的小助理「姜小寧（邢菲飾演）」，姜小寧樂觀開朗且努力生活的態度，漸漸融化冰冷的傲嬌總裁顧川，兩人彼此慰藉、互生情愫，進而談起又甜又療癒的辦公室之戀。

除了男女主角是熟面孔外，在《烏鴉小姐與蜥蜴先生》中也可以看到最近因演活「傲嬌霸道總裁」而人氣暴漲的樊治欣，讓不少考古的網友直呼：「這真的是寶藏甜寵劇！越看越上頭！」他在劇中飾演「陳晨」，是姜小寧的富二代大學同學，更是男女主角的最佳助攻，當被問及自己和角色最大不同之處時，他開玩笑說：「應該是貧富差距吧！」隨後也不忘補充，「其實自己跟陳晨無論是個性還是戀愛觀，各方面都蠻像的」。