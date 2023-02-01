副總統賴清德接任民進黨主席，民進黨智庫「新境界文教基金會」也公布新任董事名單，由和碩集團董事長童子賢擔任新副董事長，但美國財經媒體警告，和碩作為蘋果（Apple）代工廠，童子賢與智庫的關係可能會觸怒北京，為蘋果及其在大陸的供應鏈帶來不確定性。

美媒報導，「新境界文教基金會」邀請童子賢擔任副董事長的職位，蘋果代工廠和碩則積極籌備轉移產線，將產線移出大陸至印度等地。然而，目前大陸上海和崑山仍是iPhone生產重鎮。

報導指出，賴清德是「新境界文教基金會」董事長，曾公開表示自己是「台獨政治工作者」，童子賢的新職位可能會增加蘋果及其在大陸供應鏈的不確定性。

根據和碩2021年報，和碩有約42%的固定資產位於大陸，不過童子賢周二（31日）的回應則試圖淡化對和碩的潛在影響。他認為，這份邀請旨在採納非政界人士以外更多元的觀點，人人可以發表意見、這在民主社會很正常。