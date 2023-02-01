國民黨台北市議員游淑慧近日表態將投入2024立委黨內初選，游淑慧強調，「這不是一個自不量力的決定，而是一個思考後全力以赴的決心」，游說明初衷並表示若有機會進國會，將檢視民進黨執政期間4大事，游淑慧今（1）日更表示，她將和《美麗島電子報》董事長吳子嘉「一起挖出骯髒淤泥」，引發討論。

游淑慧今日在臉書上表示，她本不是個猶豫不決或扭捏作態的人，所以很快就有了決定，也給出清楚的態度，游淑慧強調，「我願意參加國民黨2024立委初選，爭取提名，挑戰民進黨現任的高嘉瑜委員」，更坦言「這不是一個自不量力的決定，而是一個思考後全力以赴的決心」，這八年來兩次立委選舉，民進黨太多席，而國民黨太少席，導致在國會監督上：國民黨無力、民進黨無心，讓政府充斥著囂張或怠惰的行政官員。

游淑慧更用「政治也需要清淤泥」來形容，「追查弊案就有如翻動污泥，會讓民眾發現政治的髒跟臭…對政治和政府失去信心，但若集體包庇或鄉愿縱容，最後會讓整個國家腐朽崩潰」，游淑慧最後也表示，她參選國民黨2024立委初選的決定，也和《美麗島電子報》董事長吳子嘉及一些前輩報告，游淑慧也跟董事長說「我們一起挖出這些骯髒淤泥吧」。