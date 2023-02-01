蔡佩軒慶祝28歲生日，特地赴星馬旅行一周。（可瑞思國際娛樂提供）

蔡佩軒日前歡慶28歲生日，赴星馬進行一周慶生之旅。一開春，她也透露即將在新的1年，啟動新的音樂計劃，與前東家索尼音樂合作到了一個階段，感謝多年來的栽培，讓她學習很多，如今在製作音樂的領域上，她開始主導落實更多想法、成熟不少。

她接下來推出新作《勇氣三部曲》，釋出每次公開演出的精彩影音，同是許多粉絲喜愛、必點的創作歌曲，這次特別獻給歌迷，感謝他們一路以來的支持。

談到生日願望？她表示，希望能夠做自己喜歡的音樂，帶給大家力量，「這個初衷一直沒變，未來會把自己喜歡和有意義的事透過音樂來分享出去」，並有感而發說，因為疫情的關係，很多人都離開這個世界，疫情後大家都更重視健康，身處在這個世代擁有身心靈的健康的人是最富足的，希望大家都身體健康。

她開心分享今年的生日意義非凡，享受大馬濃厚的新年氣氛，還體驗大馬過年特色活動「撈生」、在地美食貓山王榴槤，「大街小巷都在播放過年歌曲，每餐都吃豐盛的年菜，吃年夜飯的時候大家聚在一起撈生、一邊說出吉祥話，很熱血」。她日前一返台後，發現胖2公斤，笑說：「看到這數字有驚嚇到，立刻放下行李跑去健身房進行高強度有氧運動，拯救即將消失的川字肌。」