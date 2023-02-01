貢寮七旬婦失足跌落10公尺深溪谷，警消合力救護緊急送醫。

新北市消防局1日晚間6時17分左右，接獲民眾報案，表示有一名婦人不慎失足跌落新北市貢寮區內隆林街舊草嶺隧道附近的溪谷，新北消防六大隊以及新北瑞芳分局接獲通報後，立即派員前往查看，晚間7時21分將7旬的周姓婦人順利救起，緊急送往基隆長庚急救。
據了解，周姓婦人的丈夫是拖吊業者，她隨著丈夫到案發地點協助拖吊時，周姓婦人下車協助查看該如何進行拖吊作業時，不慎失足跌落約10公尺深的山谷。丈夫隨即報案，請求警消的協助。
新北消防六大隊接獲通報後，出動秀峰、貢寮、雙溪分隊，共9車16人趕往馳援。晚間6時59分左右，消防人員爬下山谷，發現了周姓婦人，經檢視，發現周姓婦人已經昏迷，額頭有長約5公分的撕裂傷。消防人員隨即架設繩索，將周姓婦人拉出山谷。
晚間7時21分左右，警消協力將周姓婦人抬出山谷，並緊急送上救護車，開往基隆長庚急救。據了解，周姓婦人恢復了意識，但身上有多處外傷。
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