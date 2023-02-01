大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天晚間發布「答記者問」證實，大陸航空主管部門已通過《海峽兩岸空運協議》聯繫管道致函台灣方面表示，當前，兩岸疫情均已平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營的有利時機。

朱鳳蓮表示，「希望貴我雙方相向而行，推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點。」

朱鳳蓮表示，陸方認為，當前，大陸疫情已得到很好的控制，台灣同胞完全可以安心前來學習、工作、創業、生活。兩岸同胞對實現正常交流往來的意願強烈，陸方高度重視並已全面做好相關準備。

朱鳳蓮表示，陸方希望台灣方面珍惜兩岸空中直航來之不易的成果，採取務實措施，優先恢復台胞反映集中的兩岸直航航點，持續推動兩岸航線恢復正常運轉，造福兩岸同胞。

2020年初發生新冠疫情後，台灣單方面取消大陸多數航點，目前兩岸航線飛往大陸的航班，只剩北京、上海、成都、廈門4個城市。