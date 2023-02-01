無法繼續受聘於原雇主而需轉換雇主或工作的外籍家庭看護工，可先辦理轉換雇主或工作申請，並於轉換期限內尋找新雇主，亦可與新雇主合意轉換後，直接轉換雇主。新雇主可持有效的招募許可函，或持被看護者符合資格的診斷書或身心障礙證明，完成長照中心推介程序後，於接續聘僱日的翌日起3日內向地方政府通知實施檢查，並於15日內向勞動部提出接續聘僱許可申請。

勞動部表示，雇主因被看護者死亡或無聘僱需求，而與移工合意轉換雇主或工作時，應於聘僱關係終止後再向勞動部申請，但實際常遇有提前申請而被退件的狀況，亦或是因被看護者死亡在辦理轉換雇主時，常有漏未檢附證明文件的狀況，請雇主應多加注意，勞動部並提醒雇主應該在收到勞動部的同意轉出函後，依規定期限，為移工至當地公立就業服務機構辦理轉換雇主的登記，使移工能順利轉換雇主。

新雇主辦理外籍家庭看護工接續聘僱許可申請時，經常會忽略參加聘前講習、未向地方政府通報實施檢查、未切結以被看護者的診斷書或身心障礙證明承接時放棄遞補資格等，使申請案件需退件或補件。

勞動部進一步說明，雇主第一次聘僱前，應參加聘前講習，並於申請書填寫聘前講習憑證序號，聘前講習如非雇主本人參加，需檢附代雇主參加聘前講習人員切結書，且該代理人與被看護者須符合法定親屬關係。再者，雇主申請聘僱外籍家庭看護工應於合意接續日起3日內向地方政府通報實施檢查，且取得通報序號後，在期限內向勞動部申請接續聘僱。

勞動部表示，雇主應確實填寫申請表格並備齊申請文件，有助於加速申請程序。相關法令資訊可至勞動部勞動力發展署網站查詢，如對於申請外籍家庭看護工接續聘僱有任何疑問，也可洽電話服務中心02-8995-6000，將有專人提供諮詢服務。