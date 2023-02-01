台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）1日舉辦新春團拜活動，理事長陳翔玢、協會顧問潘進丁及賴淑芬率理監事團拜，各連鎖行業代表有一百多位參與。經過三年疫情，兔年開春大家心情好也面對新氣象，互道新春愉快，業績成長。商業司長蘇文玲也代表經濟部出席，強調淨零碳排的目標，政府將協助產業啟動節能設備汰換。

元月以來疫情穩定中，新春假期各商場及休閒風景區業績快速成長，消費力道增強，多數餐飲及零售業者樂觀看待今年整體商機。面對2023商業景氣走勢，多數領導人表示，通膨及缺工壓力難除，持續商品及服務創新，運用科技提高效能，都是重要的企業經營方向。

理事長陳翔玢表示，他過年並未出國，反而都到新光三越百貨消費，百貨人潮多，而彩券行生意也很好，但在一切看似美好的榮景中，開工後很多問題未解，俄烏戰爭未結束，進口物料成本高，成本居高不下，而人力缺口的問題仍在，薪資溫和上漲可取得人力，帶動消費力提高，也是企業必須面臨的課題。

協會顧問、全家便利商店會潘進丁認為，通膨壓力不會在短期結束，原物料及加工成本無法降低，實質所得如果不增加會有很多行銷壓力，商品或服務如果不能反映售價，只能創新商品，提高價值，也要思考更效率化、省力化，解決人力不足的問題。

協會執行顧問、曼都國際董事長賴淑芬春節假期到日本，發現到處是台灣人，且消費力超強，這顯示台灣疫情控制得宜，台灣經濟富裕。她說，去年配合政府抑制物價，今年適度反應成本，以小美紅豆粉粿冰棒而言，調漲了五元，其實是12年沒漲，企業若不反應成本，很難有利潤。對於今年景氣，她持樂觀看法，且認為做好服務品質，企業淨利一定可以提高。

台大國企系教授趙義隆提醒企業應在市場還沒開始前，提前預備行銷工作，不能一窩蜂操作，例如澎湖花火節在4、5月順勢而為，不是擠在熱門旺季推出，反而創造更高的市場成效。