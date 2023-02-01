喬柯維奇（Novak Djokovic）勇奪生涯澳網第10冠，大滿貫單打第22冠，澳洲媒體《世紀報》的一篇觀點指出，或許我們承認喬柯維奇是「史上最偉大網球選手」（GOAT）的時候到了。正如澳網決賽落敗的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）所說：「在手持網球拍的所有人之中，喬柯維奇是史上最偉大的。」

稱呼喬柯維奇是GOAT，許多球迷可能無法接受，主要是兩個原因：費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）。即使喬柯維奇拿下最多的大滿貫金盃，雄踞最久的世界第1，在對戰成績都占上風（確定已經贏過費德勒，暫時領先納達爾1勝），他把職業網壇能做的事蹟都做完了，球迷還看不清這個顯而易見的事實。「我們對費德勒和納達爾的愛如此盲目，甚至讓我們拒絕承認喬柯維奇已經超越他們了嗎？」

該篇文章分析，喬柯維奇沒有費德勒藝術般的擊球動作，也沒有納達爾的熱血球風，喬柯維奇有很強的反拍回擊和超乎常人的速度，但這不足以使人喜歡他，更因為性格的缺陷，導致他永遠無法像另外兩位天王那樣受歡迎，看看澳洲政府和澳網是如何對待他的。「換成費德勒或納達爾摘下澳網10冠，我敢說他們的雕像早就被豎立在體育場外了。」結果喬柯維奇還得像小孩子一樣在賽場上和那些不守規矩的澳洲球迷對罵。

《世紀報》該文的作者Andrew Webster提醒球迷們，昔日的超級英雄費德勒已經退役，納達爾帶傷苦撐，時間是站在喬柯維奇一方的，未來的兩三年，恐怕沒人能阻止喬柯維奇這位超級反派的腳步，大家將目睹他以勝利者的身分終結網壇的GOAT之爭。