北市街頭藝人前年改為登記制，有位街頭藝人卻指出，很多人登記中籤後沒來表演，浪費改成登記制的初心，也剝奪表演者場地，對此，北市文化局說明，若街頭藝人中籤後一個月內達2次無故未展演，次月起2個月內暫停使用該場地，並會加強查核。

有位常在信義徒步區的街頭藝人發文指出，北市街頭藝人改登記制後，要抽到位置不容易，卻發現很多人中籤了也沒演出，浪費改成登記制的初心，也讓很多以街頭維生的表演者被剝奪場地，覺得很可惜。

對此，文化局表示，北市街頭藝人前年3月改為登記制，北北基桃4縣市共同合作，只要在4縣市任一地登記，四個地方都可以申請展演，讓有才華民眾有演出機會。

文化局指出，針對街頭藝人提出展演場地使用有問題，對此也有防範機制，以信義徒步區來說，有訂定線上登記跟電腦抽籤的配套規定，至於有來抽籤卻沒有展演的街頭藝人，都會加強查核。

文化局說明，只要街頭藝人有登記，並獲得正取，若未如期展演，會註記違規，首次註記一個月內，累計達二次違規，第二次註記的次月起二個月內，申請人不得申請及使用此展演點，保障其他街頭藝人的表演權利。