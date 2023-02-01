行動支付品牌LINE Pay在台深耕邁入第9年、全台支付據點超過44萬處，以便利支付及多元場景串起用戶生活日常，由LINE Pay推薦的風格店家更是許多用戶造訪首選。LINE Pay宣布首次對優質推薦的飯店旅館，推出專屬客製化「LINE Pay精選飯店」立牌，由全台人氣最旺的LINE Pay熊大店長在飯店櫃檯溫暖迎接用戶，即日起至2月底前入住超過150間指定「精選旅宿」，消費滿額即可抽LINE POINTS 588點紅包。

LINE Pay引領台灣行動支付產業發展，在多項調查中屢次奪下最受台灣用戶喜愛的行動支付品牌，超越傳統行動支付的框架，LINE Pay更化身為風格店家推薦達人，從頂級旅宿、餐酒館、質感咖啡茶飲，到在地人氣夜市小吃等，向用戶推薦多元優質店家，消費前可先透過LINE Pay「好康地圖」查找超過一萬間由LINE Pay推薦的「LINE Pay精選」優質店家資訊與相關優惠，輕鬆成為吃喝玩樂的風格達人。

LINE Pay針對超過萬家的「LINE Pay精選」商店，以飯店產業為優先首次推出獨家客製化「LINE Pay精選飯店」立牌，以靜謐沈穩的霧黑底色搭配高貴典雅的霧金色，手工鑲嵌的LINE Pay品牌Logo及客製化燙印的飯店品牌名稱，彰顯LINE Pay精選飯店的精緻質感，並由全台人氣最旺的LINE Pay熊大店長親切且溫暖的在飯店接待櫃檯歡迎每一位到訪的旅客。首度對包含台北萬豪酒店、台北美福大飯店、大地酒店、礁溪老爺酒店、花蓮理想大地渡假飯店等全台30間推薦飯店旅館發出「LINE Pay精選飯店」客製化立牌。

延續過年的放鬆氛圍，LINE Pay也推出入住「LINE Pay精選飯店」抽紅包活動，即日起至2月底前造訪LINE Pay全台超過150間指定飯店及旅館，住宿或於館內LINE Pay店家消費滿3,000元即可享有紅包一個，最高可抽LINE POINTS 588點，用戶可於LINE Pay好康地圖頁面上方點選「精選旅宿」活動標籤查詢適用店家。

此外，即日起至3月底止，用戶還可透過LINE Pay好康地圖點選「早餐／麵包店」、「傳統市場／夜市」、「生活商圈」、「小資生活」、「2023台北燈會」等標籤，下載各項活動專用的LINE Pay優惠券，鼓勵用戶可透過好康地圖查找豐富的店家介紹與資訊，不定期還有期間限定活動，透過點選限定活動標籤，同時賺取更多優惠回饋。