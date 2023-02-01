人說談錢傷感情，該不該管伴侶用錢？一名網友分享身邊不少男性友人，想要花錢買東西時都會被另一半關切勸退，但反觀女伴買東西卻不手軟，好奇女生是不是很喜歡替男生管錢，兩性議題引起眾人討論，也有人點出女生的心態，其實要的是支配感。

一名網友在PTT女板發文表示，發現身邊男生朋友的另一半會管錢，讓朋友抱怨想要花錢時會綁手綁腳，像是想買手機會被老婆說不如出國玩，或是想買車也會嫌棄，說不如存起來當買房頭期款，但老婆要買包買衣服時卻毫不手軟，讓他好奇「女生是不是很喜歡幫男生規劃財產？」

貼文引起眾人熱議，不少人點出這種女生的心態，「希望錢只能花在自己身上的意思，買手機是你的，出國是一起玩，車子是你名下自己開的，房子是一起住的」、「不是不給花，是只能花在她認為可以的地方和額度」、「你不能用相同標準檢討女人，不然你就是變心不愛了」、「要的是支配感，不是真的替對方著想」、「不分男女，有些人就是又廢又愛掌控一切」。

不過也有女性網友認為不管錢比較輕鬆，「結婚4年完全沒在管老公收入，房貸有準時繳就好」、「我就不想幫我老公管錢，這有壓力的欸，家用有給足就好，剩下他自己處理」、「我不想管別人的錢也不想被管，完全搞不懂為什麼會有人願意把錢給另一半管」。

還有人分享失敗案例，「我看過想用婚姻逼男方拿房子出來，只是被男方分手了」、「滿多理財觀念一塌糊塗又想管的呵呵」、「現在男生也越來越不甩這套，年輕個性更好的女生一堆不差你一個，只要自身價值在根本沒在怕」。