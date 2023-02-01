美國與韓國正在舉行國防部長會議，旨在強化兩國合作防禦。結果韓國空軍的一架KF-16戰機在巡邏時，誤觸熱焰彈(decoy flare )，造成小小的虛驚。前陣子，北韓的無人機直闖韓國領空，令韓國空軍戒備氣氛更為緊張。

韓國《朝鮮日報》報導，事件發生在昨天(1月31日)，一架KF-16戰鬥機在完成巡邏任務後，返回瑞山基地(Seosan Air Force Base)卻發射了一串熱焰彈，這是一種被動式防衛彈，欺騙追熱飛彈武器系統的誘餌，也叫閃光彈。事後得知，飛行員是在執行降落程序時，不小心觸碰了熱焰彈惖開關。所幸並未造成後嬻影響。

除了防衛用途以外，熱焰彈也很有觀賞性，它在投放出去時，會產生一連串的金黃色火球，相當的耀眼，如同煙火一樣。因此在飛行表演時，有時會故意投放，能夠引起觀眾們的歡呼。

韓國空軍最近遭到批評。去年12 月 26 日，來自北韓的無人機直闖韓國領空，結果沒有戰機能夠成功攔截，甚至一架KA-1 輕型攻擊機，還因此墜毀在一片稻田中，平白損失了一架飛機。