行政院長陳建仁今率同副院長鄭文燦及秘書長李孟諺赴立法院拜會民進黨團、國民黨團、民眾黨團及時代力量黨團。陳建仁表示，行政院已在上月12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，並送交立法院審議；待立院通過後，行政院也會以最快時間提出特別預算案，請各黨團予以支持、儘速處理；這次疫後特別條例草案也規劃挹注約300億元經費至勞保基金之中。

陳建仁在拜會各黨團時表示，感謝各位委員給予諸多建議與指教，期盼臺灣愈來愈好，成為溫暖而堅韌的國家；而在這段疫後堅韌重建的過程中，希望各黨團能給予支持，儘速審查通過疫後特別條例及特別預算案，以回應人民期待，讓全民共享經濟成果，並加速臺灣疫後復甦。

陳建仁強調，距離蔡英文總統第二任期屆滿，只剩不到475天，但他們絕非看守內閣，內閣團隊會努力把握當下，持續推動各項福國利民的政策，為台灣未來10年、20年打下堅韌的發展基礎，讓台灣成為溫暖而堅韌的國家，以因應未來時局的挑戰。

此次拜會，國民黨團、民眾黨團與時代力量黨團亦針對經濟發展、照顧弱勢、解決少子女化及低薪問題、居住正義、勞保年金改革、穩定物價、交通安全及環境保護等議題提出建言，陳建仁也逐一向各黨團回應說明。

在經濟發展方面，陳建仁指出，政府在疫情期間持續擴大內需，並加強推動僑外投資、臺資與外資回流投資臺灣，已展現相當成效；此外，政府亦加強推動公共投資，在疫情肆虐全球、衝擊世界經濟之際，臺灣經濟卻展現亮眼表現，也讓政府能進一步善用歲計賸餘與全民共享經濟成果。

在照顧弱勢方面，陳建仁強調，有鑑於社會各階層受到COVID-19疫情影響程度不盡相同，因此政府體恤民眾需求，在符合社會公義前提下，在此次疫後特別條例草案中，將歲計賸餘做最好的規劃，除全民普發現金6千元外，也加強經濟及社會韌性規劃，並照顧受疫情影響較大的中小企業與商家、中低收入戶及偏鄉民眾。行政院後續將提出完整預算規劃送請立法院審議，至盼讓弱勢族群得到最溫暖的照顧。

在解決少子女化及低薪方面，陳建仁表示，近年來基本工資月薪已調整達31.9％，未來政府將著重在產業升級，並盼透過產業升級，同步提升年輕人的薪資。另針對部分中小企業雖面臨缺工問題，但仍有部分年輕人無工作機會，政府也會提出缺工補貼計畫，讓受疫情影響而失去工作的民眾能夠再回到職場。此外，政府也會持續加強既有結婚補助與育兒津貼，營造讓年輕人敢生、樂養的育兒環境。

在居住正義方面，陳建仁指出，行政院與立法院皆相互合作，打炒房、平抑房價，包括房地合一稅制改革、通過「平均地權條例」、租金補貼、社會住宅、房市不當行為管控，以及金融監督管理委員會配合中央銀行信用管制等措施，政府也正在研議使用權住宅等相關政策，希望讓年輕人能住得起房子，甚至買得起房子，也請立委們與行政院一起努力，讓這個世代的居住正義能夠實現。

在勞保年金改革方面，陳建仁表示，政府近2年已撥補勞保基金近800億元，包括去（2022）年300億元、今（2023）年450億元，此次疫後特別條例草案也規劃挹注約300億元經費至勞保基金之中。去年受疫情衝擊及國際金融情勢影響，勞保基金虧損較高，今年政府將持續編列預算並研議相關政策，使勞保制度愈發健全並永續發展，保障勞工應得權益，絕不會讓臺灣1000多萬名勞工受到影響。

在穩定物價方面，陳建仁表示，行政院穩定物價小組由行政院副院長擔任召集人，並定期召開穩定物價小組會議發揮功能，最近一次會議於農曆春節前召開，行政院也會持續關注國內物價情形。陳院長進一步指出，物價穩定與全球供應鏈密切相關，根據國際貨幣基金（IMF）預估，儘管COVID-19疫後的經濟成長將逐漸放緩，物價可能逐漸恢復穩定，但政府仍會持續維持國內物價穩定，讓全民都能生活在幸福美滿的環境中。

在交通安全方面，陳建仁表示，交通安全至關重要，政府極為重視，希望在交通安全上，能有更有效的改善。因此行政院目前已召開專案會議，針對科技執法及人行道空間等面向進行改善，並責成由政務委員吳澤成定期督導，而他也會聽取會議簡報，後續將向立法院進行相關說明；在環境保護方面，陳院長強調，環境保護一直是他很關心的議題，政府也會積極推動修正礦業法、廢棄物清理法、交通安全條例與水土保持法等，希望與立法院共同推動。

陳建仁指出，台灣擁有民主、自由、法治、人權與人道的普世價值，不僅應堅持維護，更應與全世界理念相同的國家共同分享，同時臺灣也應強化自身國防實力，加強國防與民防，努力捍衛這個美麗、自由、民主的國家。英國《經濟學人》已連續2年將臺灣評為「完全民主國家」之列，民主指數全球排名第8名、亞洲第1名，一旦我們無法捍衛臺灣，使臺灣更為堅強時，極可能導致自由民主在亞洲的發展受到大幅限制。

陳建仁認為，「沒有一個人應該被忽略」，政府應照顧到臺灣每一位民眾，讓全民獲得政府所提供的照顧，我們也應彼此相愛，讓2300萬人團結在一起，不分藍綠、不分黨派，方能打造一個更幸福、美滿、更溫暖而堅韌的臺灣，政府會對此施政目標持續努力。