一名男網友發現妻子的所有密碼都是「初戀男友生日」，包括手機、提款卡、網銀等，妻子解釋很早就用該組密碼，現在根本不會想到前男友，但原PO要求妻子換密碼，對方卻始終未換，他崩潰發文「我應該相信她嗎？」不少網友認為妻子只是習慣此密碼，此外也不容易被外人猜中密碼，兼具防盜功能。

該男網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他日前發現妻子的手機、提款卡、網路帳號等密碼全是「初戀男友的生日」，妻子解釋從很久以前都用該組密碼，但他也發現妻子網路電子支付的密碼也是同一組，認為電子支付是近幾年才才流行的，「怎麼是從很久以前就用這密碼了呢？」

該男網友認為妻子把所有密碼都設為初戀對象的生日，應該是妻子還惦記著對方，雖然妻子稱早就沒有想起對方了，但他說先前就曾要求妻子換掉密碼，但過了很久仍沒改，他為此發文問「我應該相信她嗎？！」其他網友則留言分享看法，「感覺上真的只是她用習慣了的密碼而已吧，懶得去想新的或是更換」。

其他網友留言「習慣而已沒什麼」、「每個人都有自己的萬年密碼，如果介意的話，就好好溝通，只是一段密碼，也不是有聯絡什麼的」、「只能說習慣用此號碼」、「我也是用初戀情人生日當密碼」，還有人說「這樣有好處，如果要猜密碼，不會想到是初戀生日」、「好處是不怕被人猜中密碼」。