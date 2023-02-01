女星壯壯（沈立心）是樂天桃猿啦啦隊團長，近日在《全明星運動會4》中擔任女隊長，亮眼的表現收獲不少粉絲，除了綜藝節目，壯壯大膽嘗試不同領域，發行新歌《還有我Got you baby》獲得許多粉絲稱讚，近日她曬出旗袍美照，領口挖洞洩傲人曲線，好身材全看光。

壯壯1月31日發文「噢嗨喲，開工大吉，夢想家送給大家紅紅紅～鴻運一整年」，壯壯穿著深紅色短旗袍在球場跳舞，表情充滿活力，旗袍領口處開到胸前，雖然有中式鈕扣遮擋，但隱約能看見深邃事業線，穿著黑色絲襪的美腿十分修長，不過因為裙子短又有開衩，露出裡面的黑色安全褲，畫面引人遐想。

貼文一出，立刻引來粉絲留言：「好辣！」、「又白又美」、「笑容好甜。」、「壯壯要改名了，越來越瘦了」，也有人認為壯壯撞臉南韓女星韓韶禧「我覺得你好像以吾之名女主角唷」。

壯壯曬辣照，宣布要舉辦寫真簽書會。（圖／壯壯Instagram）

壯壯1日在限時動態中曬出辣照，寫下「偷放一張辣的給你們，因為有好消息要告訴你們」，她半躺在汽車後座，穿著皮夾克外套和黑色蕾絲內衣，渾圓曲線一覽無遺，火辣程度破表，對於好消息她也不賣關子，就在下一則限時動態中解答，透露寫真簽書會即將來臨，地點將在台北舉行，當天除了有機會近距離互動，還有機會單獨和壯壯吃下午茶，讓許多粉絲表示一定會去。