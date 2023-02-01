細項方面，香港私人消費開支在第四季年增1.7％，去年全年私人消費開支年減1.1％。政府消費開支在第四季年增9.1％，去年全年增8.1％。

貨品出口、進口總額在第四季分別年減24.8％、22.8％。去年貨品出口、進口總額分別年減13.9％、13.1。服務輸出、輸入在第四季分別年增2.3％、2.1％。去年服務輸出、輸入分別年減0.8％、1.4％。

香港政府表示，在貿易與疫情衝擊下，去年香港實際GDP年減3.5％，不過隨著疫情趨穩，私人消費自第二季起有見改善。預計香港經濟在今年復甦。