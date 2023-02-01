台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，就景氣面分析，今年全球經濟收縮至尋求落底，醫療類股具剛性需求支撐與景氣關聯度低，動盪市場中仍以醫療最為穩健；就通膨分析，雖然可望持續下滑但仍高於2％，醫療產品價格轉嫁能力強，受通膨負面衝擊小，讓醫療保健產業在通膨環境中更具優勢；就資金流向分析，市場風險意識上升，以醫療類股為首的防禦性資產竄出頭，成為資金避風港。

黃俊晏表示，1980年以來，美國經歷六次衰退，受景氣循環影響性相對低的醫療產業，每股盈餘變動平均仍能維持正成長，明顯優於其他產業，吸引買盤湧入，最近一個月醫療ETF資金流入規模仍居前，高盛調查顯示73％的投資人認為醫療股在2023年將跑贏大盤。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，罕見疾病藥物研發一旦成功即掌握獨佔優勢，FactSet分析師預計，這些藥物2022年營收額36億美元，到2027年營收額有望高達58億美元。根據外資券商統計，生技股票類於過去四次升息期間，平均漲幅18％，不僅如此；在景氣衰退期間，也相對其他類股表現抗跌。