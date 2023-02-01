台中港43號碼頭旁一艘「東維輪」，一名68歲座艙底挖土機挖掘陳姓作業員，今天進入作業時昏倒送醫急救。童綜合醫院指出，陳男到院時已無呼吸心跳，急救後仍無法恢復生命徵象，12時52分宣告不治；醫師初步研判可能是沼氣中毒窒息死亡。警方已報請檢察官查明死因。

台中港務消防隊指揮中心，今天上午11時13分接獲台中市119通報，台中港43號碼頭東維輪有工作人員在船上昏倒，消防隊派遣南堤及防風林分隊9車11人前往；現場消防隊及船方人員穿著防護裝備，進入船艙將人員救至甲板，再由船上起重機吊掛傷患至救護車送醫。

台中港務消防隊指出，經詢問報案人建新公司楊先生指出，陳男是東維輪銅土散裝船，於座艙底挖土機挖掘作業人員；港務消防隊回報抵達現場時瀰漫油漆味，患者到院前死亡，給予CPR及AED救治，中午12時由救護車送往梧棲童綜合醫院急救。

童醫院表示，68歲的陳男中午送到醫院時已無呼吸心跳，急救後仍無法恢復生命徵象，中午12時52分宣告不治，研判應該是沼氣中毒窒息死亡。

台中港務分公司表示，經港務公司棧埠處了解，陳男送醫急救無效，這是裝卸公司與其委外公司承攬關係，已請該公司提醒事故公司於8小時內通報中部勞檢單位。

台中港務警察總隊等單位到現場處理，是否有毒物影響尚待進一步釐清。職業安全衛生署中區職業安全衛生中心說，已派員瞭解工安意外原因。警方已報請檢察官查明死因。