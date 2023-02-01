澎湃新聞1日報導，大陸中央紀委國家監委通報糧食購銷領域腐敗問題時，以「當前糧食購銷領域腐敗問題存量尚未見底、增量還在發生」，概括問題的嚴重性。

大陸紀監委日前通報10起糧食購銷領域違紀違法典型案例，中儲糧集團公司前黨組成員、副總經理徐寶義等人「靠糧吃糧」行為被嚴肅查處，並點名曝光，持續釋放出深入整治糧食購銷領域系統性腐敗的強烈訊號。

此次公布的10起案件，都是在專項整治工作期間查辦。第一起就是徐寶義干預和插手糧食業務招標代理、受賄案。

去年6月，徐寶義因「靠糧吃糧」嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。本次通報揭開徐寶義以糧謀私事實：「違規向中儲糧集團公司負責招標代理的工作人員打招呼，幫助某招標公司進入中儲糧集團公司招標代理機構名錄」；「在糧食物流倉儲經營、收儲庫點確定等方面，為他人謀取利益」，涉案金額大、情節惡劣、危害後果嚴重。

值得注意的是，上述10起案件涉及政策性糧食收儲、銷售、輪換及監管等重點環節，反映出當前大陸糧食購銷領域腐敗問題存量尚未見底、增量還在發生，特別是監管缺失缺位、內外勾結、執法不嚴等問題突出，「靠糧吃糧」易發多發，糧食購銷領域腐敗問題系統施治、實現根治任重道遠。

《中國紀檢監察報》1日刊文〈深挖「碩鼠」「蛀蟲」守護大國糧倉〉再度提到「當前糧食購銷領域腐敗問題存量尚未見底、增量還在發生」。

報導指出，近日中紀監委印發《關於深化糧食購銷領域腐敗問題專項整治工作的意見》（《意見》），糧食購銷是保障糧食安全的關鍵環節。當前，糧食購銷領域監管缺失缺位、內外勾結、執法不嚴等問題突出，「靠糧吃糧」易發多發，仍需保持清醒和堅定，堅定不移把專項整治工作向縱深推進。

《意見》表示，要持續加大糧食購銷領域腐敗問題懲治力度，對涉糧問題線索開展清底式「回頭看」，應查盡查、一查到底。要適時向社會公開通報重大典型案例，讓幹部警醒、知止，形成嚴肅的氛圍。

報導稱，中儲糧集團公司紀檢監察組認真落實問題線索歸口受理制度，努力實現涉糧腐敗問題線索「清倉見底」。中紀監委網站也在評論文章〈持續釋放深入整治糧食購銷領域系統性腐敗強烈信號〉中再次提到「當前糧食購銷領域腐敗問題存量尚未見底、增量還在發生」。文章表示，要一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，以專項整治推動涉糧腐敗系統治理。