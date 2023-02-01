美式賣場好市多商品包山包海，品質又都相當優良，吸引不少會員選購，不過有時卻也有好市多提供但沒有販售的東西。一位媽媽表示，最近她逛賣場時不小心割傷手指，沒想到店員竟拿出一款超好用的OK蹦，延展性良好還能順便加壓傷口，「偏偏就是買不到啦」，貼文一出吸引不少網友表示已下單。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在逛賣場時自己不小心割傷了手指頭，店員因此給她一個包裝寫著「KAKU」的布型網狀OK蹦包紮傷口，使用後讓她驚呼「好市多提供的OK蹦也太好用了吧！延展性很好，可以順便加壓傷口」，不過就在她想要購入放在家裡的醫藥箱備用時，才發現「偏偏就是買不到啦」。

一名媽媽手指受傷，結果發現好市多提供的OK蹦相當好用，但賣場裡買不到。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

原PO分享，當時她的手指被割到肉都翻開來，OK蹦緊密黏合讓傷口組織能夠順利癒合，並透露隔天她試著想要把OK蹦撕開換新，卻因為OK蹦黏得非常牢固，直到第3天碰水才比較好撕開，且沒在手指上留下殘膠。

對此，許多人紛紛回應，「哈哈這篇好生火，比賣場商品還生火，立馬下單」、「這個我之前在日本買過，也覺得超好用，然後用完後在台灣找都沒有…」、「我是不是應該被紙箱割一下，體驗一下…推薦好市多進新品體驗」、「也在好市多受傷用過，真的超好用～」；另外有網友提醒，由於OK蹦屬於醫療器材，若未持藥商許可執照在網路上販售恐違反相關法規，民眾網購時應注意商家是否持有執照。