行政院長陳建仁今（1）日率同副院長鄭文燦及秘書長李孟諺赴立法院拜會民進黨團、國民黨團、民眾黨團及時代力量黨團。針對特別條例預算如何分配，陳建仁表示將挹注300億到勞保基金中。知情人士證實，台電確定可分配到500億元彌補虧損，健保補缺口則為200億元。

由於先前即規劃特別條例上限3,800億元當中，1,000億元用於撥補勞保及健保基金財務缺口，同時挹注台電進行電價補貼，扣除勞保300億元，加上衛福部長公開表示爭取200億元用健保基金，預計剩下500億元用於台電進行電價補貼。

知情人士證實，由於台電問題較為急迫，又攸關民生問題，所以在這三者之中的分配金額確實高達500億元。據悉，台電這次不採增資方式，將作為「補貼」民生電價虧損，彌補去年而不是未來的虧損，不過仍杯水車薪。是否要向電價審議委員會提出合理反映成本，需視2月國際能源價格變動態勢而定。

據了解，原本分配情況主要是以台電、勞保比較主，健保為輔，所以衛福部提出撥補200億元需求後，一度是以台電、勞保均分剩下800億元預算作為規劃。但知情人士表示，主計單位考量到台電的鉅額虧損情況迫在眉睫、且台電攸關民生、兼具穩定物價功能，再加上勞動部今年已經獲得450億元的挹注，因此在這1000億的分配上，變更策略，改以台電為主要撥補對象，出現500億元、300億元的分配。

陳建仁1日表示，行政院已在1月12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，並送交立法院審議；待立院通過後，行政院也會以最快時間提出特別預算案，請各黨團予以支持、儘速處理，以回應人民期待，至盼讓弱勢族群及人民獲得最溫暖的照顧。

陳建仁在拜會各黨團時表示，感謝各位委員給予諸多建議與指教，期盼台灣愈來愈好，成為溫暖而堅韌的國家；而在這段疫後堅韌重建的過程中，希望各黨團能給予支持，儘速審查通過疫後特別條例及特別預算案，以回應人民期待，讓全民共享經濟成果，並加速臺灣疫後復甦。

行政院表示，此次拜會，國民黨團、民眾黨團與時代力量黨團亦針對經濟發展、照顧弱勢、解決少子女化及低薪問題、居住正義、勞保年金改革、穩定物價、交通安全及環境保護等議題提出建言，陳建仁也逐一向各黨團回應說明。

在經濟發展方面，陳建仁指出，政府在疫情期間持續擴大內需，並加強推動僑外投資、臺資與外資回流投資台灣，已展現相當成效；此外，政府亦加強推動公共投資，在疫情肆虐全球、衝擊世界經濟之際，臺灣經濟卻展現亮眼表現，也讓政府能進一步善用歲計賸餘與全民共享經濟成果。

在照顧弱勢方面，陳建仁強調，有鑑於社會各階層受到COVID-19疫情影響程度不盡相同，因此政府體恤民眾需求，在符合社會公義前提下，在此次疫後特別條例草案中，將歲計賸餘做最好的規劃，除全民普發現金6千元外，也加強經濟及社會韌性規劃，並照顧受疫情影響較大的中小企業與商家、中低收入戶及偏鄉民眾。行政院後續將提出完整預算規劃送請立法院審議，至盼讓弱勢族群得到最溫暖的照顧。

在解決少子女化及低薪方面，陳建仁表示，近年來基本工資月薪已調整達31.9％，未來政府將著重在產業升級，並盼透過產業升級，同步提升年輕人的薪資。另針對部分中小企業雖面臨缺工問題，但仍有部分年輕人無工作機會，政府也會提出缺工補貼計畫，讓受疫情影響而失去工作的民眾能夠再回到職場。此外，政府也會持續加強既有結婚補助與育兒津貼，營造讓年輕人敢生、樂養的育兒環境。

在居住正義方面，陳建仁指出，行政院與立法院皆相互合作，打炒房、平抑房價，包括房地合一稅制改革、通過「平均地權條例」、租金補貼、社會住宅、房市不當行為管控，以及金融監督管理委員會配合中央銀行信用管制等措施，政府也正在研議使用權住宅等相關政策，希望讓年輕人能住得起房子，甚至買得起房子，也請立委們與行政院一起努力，讓這個世代的居住正義能夠實現。

在勞保年金改革方面，陳建仁表示，政府近2年已撥補勞保基金近800億元，包括去（2022）年300億元、今（2023）年450億元，此次疫後特別條例草案也規劃挹注約300億元經費至勞保基金之中。去年受疫情衝擊及國際金融情勢影響，勞保基金虧損較高，今年政府將持續編列預算並研議相關政策，使勞保制度愈發健全並永續發展，保障勞工應得權益，絕不會讓台灣1,000多萬名勞工受到影響。

在穩定物價方面，陳建仁表示，行政院穩定物價小組由行政院副院長擔任召集人，並定期召開穩定物價小組會議發揮功能，最近一次會議於農曆春節前召開，行政院也會持續關注國內物價情形。

陳建仁進一步指出，物價穩定與全球供應鏈密切相關，根據國際貨幣基金（IMF）預估，儘管COVID-19疫後的經濟成長將逐漸放緩，物價可能逐漸恢復穩定，但政府仍會持續維持國內物價穩定，讓全民都能生活在幸福美滿的環境中。