港交所公告，陸金所控股有限公司申請以介紹方式於香港聯合交易所主板上市，不會發行新股。聯席保薦人為摩根大通、摩根士丹利及瑞銀集團。

陸金所表示，於香港及紐交所兩地擁有雙重主要上市地位使公司得以接觸更廣泛的私人及機構投資者並從中受益。董事認為，於香港上市可配合公司在大陸的業務重心，這對公司的增長及長期戰略發展至關重要。

招股書數據顯示，陸金所在2020年、2021年、截至2022年9月30日止九個月，營收分別為人民幣（下同）520.46億元、618.35億元、457.97億元。