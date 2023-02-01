勞工部公布數據指出，去年最後一季美國企業用於員工薪資與津貼的支出較前一季增加1％，低於第三季的季增1.2％。

整體而言，美國企業雇用成本指數在去年上半年觸及2001年開始此項統計以來新高後，下半年後上漲動能就開始放緩。周二的報告顯示第四季勞工薪酬的季增年率為4％，遠低於2022年初的5.8％。

Fed官員曾表示，企業雇用成本指數為他們觀察薪資通膨是否觸頂的一項重要參考指標，儘管最新的數據不至於改變本周例會作出升息1碼的決策，卻是讓今春就將升息循環喊卡的機率大增。

凱投宏觀資深美國經濟學家杭特（Andrew Hunter）表示，「我們預估薪資成長未來幾個月會進一步降溫，並促成Fed在3月例會後就暫時停止升息循環。」按照Fed官方設定的2％通膨目標與生產力年增率介於1到1.5％之間，Fed官員可能認為目前的薪資成長還是偏高，不過若是降溫的趨勢不變，至少會紓緩Fed對薪資成長盤旋於高檔的疑慮。

花旗資深經濟學家席茲（Nathan Sheets）指出，「如果Fed認為需將薪資成長壓低好幾個百分點才能讓就業市場降溫，那發生經濟衰退的機率將非常高。」

周二的雇用成本報告結果與其他薪資成長放緩與通膨降溫的指標相符。美國民間部門勞工12月平均時薪較前一年上揚4.6％，低於2022年3月的5.6％。12月消費者物價指數（CPI）年增6.5％，較6月的9.1％高檔大幅下滑。

美國12月失業率降至3.5％，平50年新低，但新增就業人數僅22.3萬，創兩年最低，1月份的就業報告周五出爐，華爾街預估新增就業人數會進一步下滑。