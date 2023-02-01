連續槓龜2期的大樂透，今（1日）晚1.2億頭獎在台南市東區崇善路382號1樓的「惠德彩券行」開出，一注獨得，至於春節大紅包則開出25組，期爭18組一注獨得，另7組2注均分，只剩最後7組，下期繼續加開。

本期大樂透1日晚間開獎，獎號分別為05、08、19、23、33、46，特別號48。

加開春節大紅包9個號碼分別為02、03、04、06、11、15、26、28、40，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有022注以上中獎，該組獎金將依注數均分。

「大樂透」自小年夜（1月20日）起至元宵節（2月5日），連續17天不間斷開獎，同時還加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，20日至24日期間加開9個號碼，對中6碼即可獲得「春節大紅包」獎項，若為全數送出，每期持續加開獎號，直至360組全部送出，或到2月5日為止。

實際獎號以台彩公布為準。