總統蔡英文近期宣布內閣改組，由前副總統陳建仁從蘇貞昌手中接下行政院長一職，然而在民進黨迎來「賴清德時代」，小英此舉被外界解讀為是對副總統賴清德的制衡。TPOC台灣議題研究中心發布最新報告顯示，陳建仁近期的負面聲量爆增，蔡英文的謀劃恐將落空。對此，前立委郭正亮今（1）日就表示，「未來一、兩個月之後，蘇貞昌一定會說一些酸溜溜的話」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，對於陳建仁近期負面聲量爆增，「未來一、兩個月之後，蘇貞昌一定會說一些酸溜溜的話，會說『現在開始懷念我了齁，知道我才有能力辦事』，這種酸溜溜一定有」，郭正亮也強調，「因為蘇貞昌做事情的能力比陳建仁好太多了，這是事實」。

郭正亮最後更說，「陳建仁的沒有能力，很快就會被曝露出來，鄭文燦就像無頭蒼蠅一樣繞來繞去，到處都在溝通、協調，陳建仁就不知道他在幹嘛，他不容易展現這類的能力，這就是他的企圖心不夠，如果有企圖心就會展現出來」。