根據英國國防部在推特的消息，烏克蘭坦克兵已抵達英國，開始接受挑戰者2主戰坦克(Challenger 2 MBT)的操作訓練，預計將於今年3月完成，與坦克一起返回烏克蘭參戰。

陸軍識別(ArmyRecognition)報導，英國政府是在1月14日宣布，提供14輛挑戰者2坦克，以及搭配的裝甲回收維修車給烏克蘭，是北約國家當中，第一個提供烏克蘭先進坦克的國家。

英國的舉動，加快了其他北約國家對烏克蘭提供坦克的決心，大約在一星期內，美國同意提供30輛M1A2坦克給烏克蘭；德國也終於允許提供豹2式主戰坦克(Leopand 2)，由於豹2的使用國很多，因此幾個特別支援烏克蘭的國家，迅速同意豹2的支援計畫。

雖然挑戰者2、M1、豹2都是最先進的北約坦克，但是挑戰者2有個明顯的不同，就是它的主砲仍然採用線膛砲，這使得英國坦克的砲彈無法與M1、豹2共用，後勤上較為麻煩。

不過，現在已無法顧及這一點了。挑戰者2坦克於1998 年開始在英國陸軍服役，它基於挑戰者1坦克的服役經驗進行的深度改良，曾參與2000年開始的伊拉克戰爭。