童子賢接任綠營智庫副董 蕭敬嚴曝：淡化「務實台獨工作者」色彩 22:162023/02/01 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨主席賴清德延攬和碩董事長童子賢出任民進黨智庫副董事長，國民黨發言人蕭敬嚴分析，賴此舉除要加強與企業界連結，以利2024參選總統之路，也是試圖透過企業界、知中派等人士淡化「務實台獨工作者」色彩，盼降低北京疑慮。（周志豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨主席賴清德延攬和碩董事長童子賢出任民進黨智庫副董事長，國民黨發言人蕭敬嚴分析，賴此舉除要加強與企業界連結，以利2024參選總統之路，也是試圖透過企業界、知中派等人士淡化「務實台獨工作者」色彩，盼降低北京疑慮。 外媒解讀，童子賢此一決定，恐激怒中國大陸、影響和碩在大陸投資。蕭敬嚴說，相信民進黨已評估過童人事的政治效應，若大陸真對和碩出手，也反而會增加民進黨2024打兩岸「反中牌」的籌碼。 「他」宣布出征2024立委一當選就廢NCC 網震撼大喊2字 兩岸要春暖花開 溝通之門愈大愈好 陳建仁的苦日子來了 #賴清德 #蕭敬嚴 #民進黨 #和碩 #童子賢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠營智庫新副董由「他」出任！外媒警告：恐惹火北京 21:252023/02/01 財經 時論廣場》借調閣揆 不容下錯棋（周陽山） 18:142023/02/01 時論廣場 「備受小英倚重」洪耀福下台 賴清德親邀童子賢接智庫副董 18:042023/01/31 政治 賴清德主持首次民進黨中執會喊：協助陳建仁、輔選蔡培慧 14:492023/02/01 政治 任駐美大使的524天 秦剛走過廟堂和江湖 04:102023/02/01 話題觀察 台南正副議長涉賄案 民進黨將在下周召開中評會 17:212023/02/01 政治 徐巧芯選立委自曝和費鴻泰不一樣：我是心狠手辣的惡女 11:052023/02/01 政治 綠營慘敗九合一王美惠爭取連任嘉市立委 藍軍女將審慎評估 16:152023/02/01 政治 麥卡錫訪台？台海上空「投射亂碼」 04:102023/02/01 政治要聞 民進黨中執會建請停權送中評會 邱莉莉最新回應了 17:002023/02/01 政治 嘉市最年輕議員成立服務處 黃敏惠：做伙打拚推動市政 14:252023/02/01 政治 保不住松信選區立委？費鴻泰：任何說法都尊重 11:012023/02/01 政治 林右昌指疫情害敗選 期新內閣解決問題 04:102023/02/01 政治要聞 中評智庫》「逼統」戰略與實施路徑（陳先才、曾令軍） 09:002023/02/01 海納百川 游淑慧挑戰高嘉瑜沒勝算？1篇投書讓她忍不住全說了 08:002023/02/01 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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