民進黨主席賴清德延攬和碩董事長童子賢出任民進黨智庫副董事長，國民黨發言人蕭敬嚴分析，賴此舉除要加強與企業界連結，以利2024參選總統之路，也是試圖透過企業界、知中派等人士淡化「務實台獨工作者」色彩，盼降低北京疑慮。

外媒解讀，童子賢此一決定，恐激怒中國大陸、影響和碩在大陸投資。蕭敬嚴說，相信民進黨已評估過童人事的政治效應，若大陸真對和碩出手，也反而會增加民進黨2024打兩岸「反中牌」的籌碼。