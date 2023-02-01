白皮處指出，目前在全球寵糧市場裡，大陸亦是最快增長的地區之一，反映外國品牌的發展潛力。2022年的寵糧市場數字尚在統計階段，但從天貓銷售數據顯示，2022年天貓「雙11」的銷售額按年增約25％，高於上一年的20％。
白皮書預估，大陸目前越來越多人飼養寵物，並偏好為寵物選購更優質的產品，從2022年天貓「雙11」數據觀察，定價較當地產品高50％的進口寵糧增長明顯。此外，目前大陸寵物滲透率仍屬較低水平，反映還有龐大成長空間。
大陸寵物商機與市場日益擴大，天貓國際近日發表白皮書指出，大陸寵糧市場在2016～2021年五年內，每年有約25％的高速成長，在FMCG行業裡表現亮眼。
白皮處指出，目前在全球寵糧市場裡，大陸亦是最快增長的地區之一，反映外國品牌的發展潛力。2022年的寵糧市場數字尚在統計階段，但從天貓銷售數據顯示，2022年天貓「雙11」的銷售額按年增約25％，高於上一年的20％。
白皮書預估，大陸目前越來越多人飼養寵物，並偏好為寵物選購更優質的產品，從2022年天貓「雙11」數據觀察，定價較當地產品高50％的進口寵糧增長明顯。此外，目前大陸寵物滲透率仍屬較低水平，反映還有龐大成長空間。
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