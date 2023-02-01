該報告研究包括大陸在內的10個市場，假設全球依照巴黎協定將氣溫上升控制在攝氏1.5度以內，到2030年，若氣候適應投資總額不足300億美元，新興市場在氣候破壞和經濟增長方面可能面臨預計3,770億美元損失。

報導指出，大陸有廣大氣候適應的投資機會，除2030年規模上看81億美元外，報告還調查150名銀行家、投資者及資產管理人，目前受訪者持有的資本中，只有0.4％配置於新興市場的氣候適應投資，反映龐大的投資空間。